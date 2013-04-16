Сегодня Верховная Рада попытается назначить внеочередные выборы в Киеве
09:49, 16 апреля 2013Политика
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16 апреля ВР планирует рассмотреть вопрос о назначении выборов в Киеве.
Выборы в Киеве - основной вопрос в повестке дня
Во вторник, 16 апреля, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета.
Как сообщал УНИАН, об этом говорится в предварительном расписании заседаний ВР на эту пленарную неделю, розданном журналистам перед Согласительным советом.
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Также 16 апреля предусматривается рассмотрение президентского законопроекта о внесении изменений в ст. 98 Конституции Украины относительно полномочий Счетной палаты.
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