Катеринчук: если кандидатом будет определен Порошенко, я пойду против него

В интервью изданию «Коммерсант-Украина» политик поведал, что принял решение 12 апреля.

«Я никогда не говорил, что пойду против воли фракции. На политсовете "Батькивщины" действительно рассматривался этот вопрос, и тогда было принято решение, что пока нет даты выборов, никому не запрещено вести кампанию, общаться с киевлянами, готовиться к выдвижению", - заявил Катеринчук.

Политик отметил, что если в кампании будет участвовать Виталий Кличко, то он снимет свою кандидатуру:

«..Сейчас еще нет ясности, выдвинется ли Виталий Кличко. Если он будет участвовать в кампании, то я точно не пойду на выборы. Я написал обращение к лидерам оппозиции, где объяснил свое видение. Если же Виталий Кличко откажется участвовать в выборах, то надо разрешить выдвижение (на пост мэра Киева) всех оппозиционных политиков, которые захотят. Пусть все они начнут кампанию, а через две недели следует провести соцопрос и найти самого рейтингового, кто должен стать единым кандидатом», - говорит Катеринчук.

Также нардеп фракции «Батькивщина» указал, что пока в объединенной оппозиции не определена единая кандидатура на выборы в Киеве, и подчеркнул, что не поддержит выдвижение Петра Порошенко:

«Если кандидатом будет определен Петр Порошенко, я пойду против него. И это не будет игрой против оппозиции, это будет игрой против Петра Порошенко, которого я не признаю в качестве единого кандидата».