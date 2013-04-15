Тимошенко: Комнаты для встреч в больнице «не существует в природе»

Об этом говорится в обращении Ю.Тимошенко, обнародованном на ее официальном сайте.

“Цинизм тюремщиков безграничный. 12 апреля 2013 года по указанию Януковича они сознательно и целеустремленно сорвали мое законное краткосрочное свидание с моими соратниками - Александром Турчиновым, Арсением Яценюком и Юрием Луценко. С целью недопущения этой встречи была использована специальная технология - было указано о существовании якобы "другой комнаты" для проведения такого свидания. Также было сообщено, что я якобы не хочу идти в эту специальную "другую комнату" для краткосрочных свиданий. Раскрою тайну тюремной администрации - такой комнаты не существует в природе”, - заявила Ю.Тимошенко.

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Она отметила, что за "комнату" представители пенитенциарной службе выдают четырехметровый промежуток между двумя стеклянными дверями.

“А пятеро людей – трое гостей, я и представитель колонии – в это пространство физически не смогут втиснуться, как и не смогут находиться в таких условиях на протяжении четырех часов свидания”, - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Она отметила, что присутствие на свидании не более трех посетителей разрешено действующим законодательством.

“Меня ни разу не выпустили из медицинской палаты, пока мои соратники находились в больнице в ожидании свидания, а начальник колонии удерживал меня силой, когда я пыталась выйти. Между тем представители тюрьмы снимали на видеокамеру монологи начальника колонии о том, что я якобы отказываюсь идти на краткосрочное свидание, а когда я пыталась выйти из палаты, видеозапись прекращалась, и двери передо мной закрывались”, - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Она отметила, что до 12 апреля 2013 года в больнице "Укрзализныци" у нее было пять краткосрочных свиданий, и все они проводились в нормальной комнате - той же, где в присутствии представителя колонии она встречается с защитниками.

“Сейчас, чтобы препятствовать проведению дальнейших краткосрочных свиданий, создали эту бутафорскую "комнату". Во избежание дальнейших политических провокаций прошу журналистов сделать запрос в пенитенциарную службу с просьбой посетить эту бутафорскую комнату для свиданий. Когда представители СМИ ее увидят, они все поймут и самостоятельно сделают выводы”, - отметила Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля к Ю.Тимошенко прибыли на краткосрочную встречу А.Яценюк, А.Турчинов и Ю.Луценко.

Позже политики заявили, что их не пускают в больницу к экс-премьеру.

А.Турчинов назвал это провокацией, цель которой - сорвать встречу с Ю.Тимошенко.

«Они рассказывают всякие небылицы - не могут объяснить, почему нас не пускают», - прибавил он.

В тот же день в Государственной пенитенциарной службе отвергли обвинения в преднамеренном препятствовании встрече Ю.Тимошенко с оппозиционными политиками.

В ГПтС заявили, что разрешили Ю.Тимошенко свидание 12 апреля, однако она сама не хочет пройти в комнату свиданий для встречи с политиками, которые прибыли к ней.