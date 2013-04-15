Защитник Тимошенко утверждает, что тюремщики не пускали ее к Луценко

Экс-премьер-министра Юрию Тимошенко на протяжении всего дня 12 апреля не выпускали из палаты для встречи с руководителем фракции «Батькивщина» Арсением Яценюком, заместителем председателя партии «Батькивщина» Александром Турчиновым и экс-министром внутренних дел Юрием Луценко, которые тогда прибыли к ней.

Об этом сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Сас, ссылаясь на слова экс-премьера, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По словам С.Саса, ход событий 12 апреля, когда администрация колонии сорвала свидание Ю.Тимошенко с соратникам, отличается от той информации, которую распространяла власть, вводя общественность в заблуждение.

Он сообщил, что, по словам Ю.Тимошенко, руководство колонии чинило препятствия, и она не могла даже попасть в эту небольшую комнату.

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«Со слов Юлии Владимировны стало известно, что на протяжении всего дня ее не выпускали из палаты, где она проходит лечение. Начальник колонии Игорь Колпащиков заходил несколько раз в сопровождении человека с видеокамерой, которой снимался его монолог о якобы отказе Тимошенко встречаться в так называемой «комнате для краткосрочных свиданий». Однако как только Юлия Владимировна пыталась выйти из палаты в комнату для свиданий, камера выключалась, начальник колонии выходил, а двери закрывались на замок. Такая ситуация продолжалась на протяжении всего дня», - сообщил защитник.

С.Сас также добавил, что он лично пытался 12 апреля встретиться с Ю.Тимошенко, однако руководство Качановской колонии незаконно лишило его встречи с экс-премьером.

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«Что касается так называемой «комнаты для свиданий», то это – не комната, а перегороженный коридор без окон, размером 4,08 квадратных метра, разделенный пополам стеклянной перегородкой шириной 1,7 м, и 3 дверьми, где физически не могут длительное время находиться 5 человек», - сказал С.Сас.

По его словам, в вышеупомянутое помещение даже невозможно втиснуть топчан, поскольку Ю.Тимошенко по состоянию здоровья не может длительное время находиться в сидячем положении.

Защитник также уточнил, что «в этой так называемой «комнате для свиданий» нет окон-дверей и доступа свежего воздуха».

«Пенитенциарная служба вновь вводит общественность в заблуждение и продолжает распространять неправдивую информацию относительно Юлии Тимошенко», - отметил защитник.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля к Ю.Тимошенко прибыли на краткосрочную встречу А.Яценюк, А.Турчинов и Ю.Луценко. В то же время они заявили, что их не пускают в больницу к экс-премьеру.

«Они рассказывают всякие небылицы - не могут объяснить, почему нас не пускают», - заявил тогда А.Турчинов.

В свою очередь Государственная пенитенциарная служба отвергла обвинения в том, что не пропускает соратников к Ю.Тимошенко.

В ГПтС заявили, что разрешили Ю.Тимошенко свидание 12 апреля, однако она сама не хочет пройти в комнату свиданий для встречи с политиками, которые прибыли к ней.