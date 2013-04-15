Арбузов объяснил принятые изменения в Бюджетный кодекс

Об этом он заявил в ходе Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Я очень рад, что парламент начал работать», - сказал первый вице-премьер.

Также он сообщил, что в повестке дня ВР находится целый ряд законопроектов, которые направлены на улучшение социально-экономической ситуации в стране.

Вместе с тем Арбузов опроверг информацию о том, что принятый парламентом закон №2127 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс» угрожает местному самоуправлению. По его словам, спорные нормы из проекта были изъяты.

Напомним, 4 апреля депутаты от большинства провели свое заседание в здании комитетов ВР на ул. Банковая, поскольку представители оппозиции заблокировали трибуну парламента.