Яценюк хочет видеть регионалов в ВСК относительно фальсификаций на выборах

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк призывает Партию регионов делегировать представителя для участия в работе Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов пересмотра волеизъявления украинского народа на парламентских выборах 2012 года».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Согласительном совете парламента (УНИАН: соответствующая ВСК была образована в парламенте 21 марта).

По словам А.Яценюка, фракция ПР отказывается принимать участие в заседаниях ВСК по расследованию фальсификаций на выборах 2012 года. При этом А.Яценюк подчеркнул, что разобраться с подделкой на выборах обещал Президент Украины Виктор Янукович, и это также требование Европейского Союза.

Лидер фракции «Батькивщина» отметил, что ВСК должна активно начать работать, и “в том числе эта комиссия должна разобраться с лишением мандатов как Власенко, так и Домбровского, Балоги, так и попытки лишения мандата народного депутата Украины от фракции «Батькивщина» господина Одарченко”.

Как заявил А.Яценюк, понятно, для чего “политические оппоненты” поставили в повестку дня на текущую пленарную неделю вопрос об отмене депутатской неприкосновенности.

По его словам, это делается для того, чтобы “отнять мандаты, а тех, у кого не отняли мандаты, тех посадить по тюрьмам”.

А.Яценюк подчеркнул, что сегодня речь идет об отмене неприкосновенности лишь народных депутатов. Он отметил, что оппозиция выступает за то, что неприкосновенность должна быть отменена и по отношению к Президенту Украины, а для этого должны быть приняты изменения “не просто в Конституцию, а закон Украины об импичменте Президента”, а также должна быть отменена неприкосновенность судей.

По его словам, именно в таком контексте оппозиция готова голосовать за данный вопрос.