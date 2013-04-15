Умер народный депутат трех созывов

Премьер-министр Украины Николай Азаров выразил соболезнования родным и близким выдающегося политического, государственного и общественного деятеля, народного депутата Украины трех созывов Станислава Гуренко в связи с его кончиной.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«От правительства Украины и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с тяжелой непоправимой утратой – смертью вашего мужа и отца, выдающегося политического, государственного и общественного деятеля, народного депутата Украины трех созывов Гуренко Станислава Ивановича», - говорится в правительственной телеграмме.

Н.Азаров подчеркнул, что жизненный путь С.Гуренко является образцом преданного служения избранному делу и воплощения в жизнь идеалов справедливого общества.

«Светлая память о Станиславе Ивановиче, человеке высокой духовности и чести, настоящем гражданине и лидере навсегда останется в сердцах всех, кто с ним общался, работал и искренне уважал за преданность Украине и ответственность перед народом. Скорбим вместе с вами», - отметил премьер-министр Украины.

*** Станислав Иванович Гуренко умер 14 апреля 2013 г.

Родился 30 мая 1936 г. в городе Иловайск Донецкой области.

В 1958 г. окончил Киевский политехнический институт по специальности инженер-механик.

В 1963-64 гг. - старший преподаватель Донецкого политехнического института. С 1970 г. - директор Донецкого машиностроительного завода им. ЛКСМУ.

С 1976 г. - секретарь Донецкого обкома КПУ.

1980-87 гг. - заместитель председателя Совета министров УССР.

С 1987 г. - секретарь, 2-й секретарь ЦК КПУ.

В 1990-91 гг. - 1-й секретарь ЦК КПУ, член Политбюро ЦК КПСС.

Депутат Верховной Рады УССР 10-11 созывов, в 1989-91 гг. - народный депутат СССР.

Народный депутат Украины 12 (1) созыва с марта 1990 года по январь 1993 года (сложил полномочия по собственному желанию).

Народный депутат Украины ВР 3-4-го созывов (1998-2006 годы).

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени.