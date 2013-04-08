Тимошенко: Для меня Маргарет Тэтчер стала учителем

Как говорится в письме Ю.Тимошенко, размещенном на ее сайте, ”с глубоким сожалением узнала о том, что из жизни ушла выдающаяся фигура современности - леди Маргарет Тэтчер. Грущу вместе с народом Великобритании, родными и близкими этого неординарного человека”.

По словам Ю.Тимошенко, М.Тэтчер называли «железной леди», но у нее было большое сердце.

«Для меня, как и для многих людей, - отмечает Ю.Тимошенко, - М.Тэтчер стала учителем, потому что не на словах, а на собственном примере ежедневно демонстрировала, каким должен быть настоящий лидер и настоящий политик. Такие люди, как леди Маргарет, рождаются раз в столетие, и являются большим счастьем для страны и народа, которым они посвящают свою жизнь».

«Я жалею, что не могу провести ее в последний путь, и склоняю голову перед леди Маргарет Тэтчер - самой известной женщиной современности. Между тем, мне повезло, потому что я имела честь быть знакомой с ней, общаться с ней. Скажу откровенно, что несколько часов встречи дали мне больше, чем несколько лет собственного опыта, потому что за это время моя вера в правильность собственного пути стала еще крепче. Общаясь с бывшим премьером Великобритании, я снова и снова убеждалась, что служение народу и стране - самая почетная миссия, и нести ее может лишь человек с благородным сердцем», - отметила Ю.Тимошенко.