«Тушка» Немилостивый отказывается от депутатского мандата

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Согласно тексту присяги, которую я подписывал как член ОО «Батькивщина», я обещал в случае выхода из фракции написать заявление о сложении депутатских полномочий» - напомнил В.Немилостивый.

«Я готов взять ответственность за каждое свое слово, и для меня действительно было делом чести после выхода из фракции подать на рассмотрение Верховной Рады заявление о лишении меня мандата народного депутата» - подчеркнул В.Немилостивый.

Кроме того, он заметил, что в секретариате его заявление зарегистрировал народный депутат Олег Ляшко.

Также В.Немилостивый разместил отсканированную копию своего заявления от 5 апреля на имя председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака, в котором просит поставить на рассмотрение в повестку дня пленарного заседания ВР 16 апреля вопрос о досрочном прекращении им полномочий народного депутата.

Как сообщал УНИАН, В.Рыбак 4 апреля на заседании парламента, которое проходило в здании комитетов ВР на улице Банковой, заявил, что депутаты Олег Канивец, В.Немилостивый, Роман Стаднийчук и Игорь Скосар вышли из фракции “Батькивщина”.

Позже председатель фракции Арсений Яценюк продемонстрировал заявления Р.Стаднийчука, И.Скосара и В.Немилостивого о том, что они остаются во фракции “Батькивщина”.