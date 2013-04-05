ОПОРА: решения "альтернативного" парламента нелегитимны

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОПОРЫ.

Как говорится в сообщении, «Гражданская сеть ОПОРА выражает обеспокоенность попыткой группы народных депутатов Украины провести 4 апреля 2013 года пленарное заседание Верховной Рады Украины за пределами ее здания. Такой подход к разрешению парламентского конфликта имеет сомнительное юридическое и политическое обоснование, которое создает условия для окончательного нивелирования роли Верховной Рады в политическом процессе».

В ОПОРЕ отмечают, что прецеденты функционирования двух «альтернативных» парламентов дискредитируют депутатскую деятельность и содержат риски возобновления этой негативной практики в будущем.

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«Все решения, которые были приняты группой депутатов в другом помещении, должны быть легальным путем повторно рассмотрены и проголосованы в здании Верховной Рады Украины на ее пленарном заседании», - подчеркнули в Гражданской сети, добавив, что, в то же время, провластное большинство и оппозиционное меньшинство путем публичных переговоров должны найти необходимые компромиссы для стабильного функционирования парламента.

Как отметили в ОПОРЕ, практика блокирования как крайняя мера со стороны депутатов формировалась всеми без исключения политическими силами, а поэтому выход из кризисной ситуации должен стать результатом широкого парламентского диалога и компромисса.

При этом в Гражданской сети обращают внимание на часть 1 ст. 2 Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины», в которой предусмотрено, что парламент проводит свои заседания в здании ВР (Киев, ул. Грушевского, 5). В то же время часть 2 этой же статьи указывает, что по решению Верховной Рады, принятому большинством народных депутатов от ее конституционного состава, ее заседания могут проводиться в другом помещении. Cт. 84 Конституции Украины определяет, что решения Верховной Рады принимаются исключительно на ее пленарных заседаниях путем голосования.

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Между тем, как свидетельствуют события 4 апреля, решение о проведении пленарного заседания парламента в другом помещении принималось на собрании фракций Партии регионов, КПУ, отдельных внефракционных депутатов, отметили в ОПОРЕ, добавив, что, таким образом, трансформация собрания депутатов в пленарное заседание ВР не могла состояться законно.

Кроме того, как напомнили в Гражданской сети, народные депутаты, которые не принимали участия в собрании фракций Партии регионов и КПУ, не допускались на позже объявленное пленарное заседание ВР. Этим самым произошло нарушение конституционных прав народных депутатов Украины, отмечается в сообщении.

«Таким образом, действия по ограничению доступа оппозиционных депутатов на пленарное заседание прямо нарушают принцип общности в деятельности парламентариев и имеет признаки узурпации полномочий Верховной Рады», - подчеркнули в ОПОРЕ, указав, что решение Конституционного суда № 17-рп/2002 от 17 октября 2002 года определяет, что основной формой деятельности ВР являются пленарные заседания во время сессий, которые являются регулярными собраниями народных депутатов соответствующего созыва в определенное время, в определенном месте и которые проводятся по установленной процедуре.

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ОПОРА считает, все эти требования к проведению пленарного заседания парламента были нарушены. Время и место проведения заседания 4 апреля не были предварительно известны, а процедура проведения пленарных заседаний не наделяет собрание отдельных фракций никакими полномочиями.

Кроме того, отмечается в сообщении, подсчет голосов за проекты решений, которые рассматривались 4 апреля 2013 года группой народных депутатов, вызывает серьезные сомнения.

В частности, результаты голосования на этом мероприятии осуществляла счетная комиссия Верховной Рады. В то же время в состав сформированной в декабре 2012 году счетной комиссии входит 21 человек. 12 членов комиссии представляют фракции Партии регионов и КПУ, 9 - ВО «Батькивщина», «УДАР» и ВО «Свобода». В условиях отсутствия оппозиционных фракций взаимоконтроль между членами счетной комиссии не обеспечивался. Подсчет голосов за проекты решений осуществлялся представителями лишь тех фракций, которые были заинтересованы в проведении данного мероприятия, констатировали в ОПОРЕ.

Также, как свидетельствуют кадры телетрансляции, результаты голосования подсчитывались счетной комиссией поверхностно, а председатель Верховной Рады постоянно уточнял количество голосов «за», «против», «воздержался».

«Эти обстоятельства делают невозможным доверие к результатам голосований народных депутатов Украины, что недопустимо в условиях принятия законодательных актов», - подчеркнули в Гражданской сети ОПОРА.