Кличко требует от Януковича и Рыбака не подписывать вчерашние законы

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко требует от Президента Украины Виктора Януковича и председателя Верховной Рады Владимира Рыбака не подписывать законы, которые якобы приняли провластные депутаты во время своего собрания вне пределов парламента.

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Это требование В.Кличко изложил в обращении к Президенту и спикеру, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Как отметил лидер «УДАРа», 4 апреля группой народных депутатов из фракций Партии регионов, Коммунистической партии, а также рядом внефракционных, было проведено собрание, названное ими «пленарным заседанием Верховной Рады Украины».

В то же время, отметил В.Кличко, это собрание было проведено с нарушением норм ст. 84 Конституции и ст. 2 Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» – вне пределов сессионного зала Верховной Рады, в помещении комитетов парламента.

«Кроме этого, не было предоставлено неопровержимых доказательств присутствия на собрании народных депутатов Украины в количестве, которое превышало бы 225 чел.», - отметил лидер «УДАРа».

Он также подчеркивает, что провластные депутаты нарушили ряд других норм Конституции и законов Украины. В частности, ст.6 Закона Украины «О статусе народного депутата» (относительно участия народного депутата Украины в заседаниях ВР), ст.26 Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» (относительно регистрации участников), ст.84 Конституции и ст.3 Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» (относительно открытости ведения заседания Верховной Рады).

При этом, добавил В.Кличко, председателем на собрании народных депутатов было объявлено о якобы принятии ряда законов, которые, очевидно, будут поданы на подпись председателю Верховной Рады и Президенту.

«Ввиду грубого нарушения Конституции и законов Украины, считаю принятие настоящих документов незаконным, а способ их принятия – нелегитимным. Соответственно, требую не подписывать эти проекты, - отметил В.Кличко. - Легитимизация отмеченного заседания, подписание отмеченных документов, а также выполнение данных «законов» должно толковаться как противоправные действия, направленные на превышение полномочий и узурпацию власти группой лиц».

Он также напомнил, что за это предусмотрена ответственность в соответствии со статьями 364 и 365 Уголовного кодекса Украины.