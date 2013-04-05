Кивалов заверяет, что заседание большинства на Банковой было легитимным

Нардеп также отметил, конституцией место проведения заседаний Верховной Рады не определено. Кроме того, он заявил, что само заседание большинства было проведено в «одном из зданий Верховной Рады Украины».

«У нас, у Верховной Рады, есть здания и на Садовой, и на Шелковичной, и на Банковой, и на других улицах. Всего более 40 зданий в разных районах Киева. Но это все – Верховная Рада. Так что все должны понимать, что заседание парламента 4 апреля 2013 года состоялось в здании Верховной Рады Украины», - сообщил Кивалов.

«В отношении Регламента хочу отметить, что этот закон предусматривает порядок работы парламента. Регламент регулирует детали. Именно в Регламенте содержится возможность того, что по решению Верховной Рады Украины, принятым простым большинством голосов, заседания могут проводиться по другому адресу. Что и было сделано», - отметил нардеп.

Он также добавил, что «это было решение депутатского корпуса, проголосовавшего «за» проведение заседания в другом зале, а не Председателя Верховной Рады, как некоторые ошибочно утверждали».

Он также прокомментировал заявления, что оппозиция может обратиться в суд.

«Наверняка пойдут. На то он и суд, чтобы быть арбитром, если есть какой-то спор, какие-то разнящиеся мнения. Замечу, что есть знаковое определение Конституционного Суда (от 27 июня 2000 года), которым установлено главное: принятые Верховной Радой акты могут признаваться неконституционными по причине нарушения процедуры только в том случае, если нарушенные процедуры их рассмотрения, принятия и/или вступления в силу предусмотрены непосредственно Конституцией. В случае заседания от 4 апреля депутатами Основной закон нарушен не был», - заявил Кивалов.

«Тут, как видите, оппозиция пытается сыграть на месте проведения заседания. А, я повторяю, Конституцией не урегулировано точное место проведения заседаний Верховной Рады», - добавил он.