Янукович надеется, что Украина получит статус наблюдателя в Таможенном союзе

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время встречи с премьер-министром Республики Казахстан Сериком Ахметовым сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы всегда выступали за то, чтобы находить взаимоприемлемые решения, которые бы расширяли наши возможности и создавали условия для свободного продвижения наших товаров и услуг», - подчеркнул В.Янукович.

По его убеждению, страны - участницы Таможенного союза, как и другие страны, должны стремиться к поиску путей сотрудничества для смягчения последствий сложной экономической ситуации в мире. В такой ситуации процесс противостояния в торговой сфере является неестественным, подчеркнул он.

«Ограничения с одной стороны вынуждают вторую сторону делать такие же ограничения для того, чтобы сбалансировать условия торговли. Мы этого не хотим», - сказал В.Янукович.

Президент отметил, что Украина и Таможенный союз могут договориться об урегулировании отношений в случае, когда будет достигнута договоренность об участии нашего государства в этом объединении в качестве наблюдателя.

«Последнее предложение, которое я озвучил во время встречи с Президентом России, - о том, чтобы мы все же нашли формат наших отношений, а мы на данном этапе видим его как формат наблюдателя», - подчеркнул глава государства.

Тогда Украина сможет начать процесс ознакомления с положениями Таможенного союза и разработки механизмов сотрудничества с каждым государством-участником, с соблюдением условий и правил этого объединения, отметил В.Янукович.

«Украина, получив такой статус – наблюдателя, может получить доступ к настоящим документам и начать их рассмотрение. Мы можем совместно с нашими коллегами из Таможенного союза искать варианты присоединения Украины к тому или к иному положению», - отметил он.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что эти отношения будут строиться с учетом законодательства и международных обязательств Украинского государства. «Все, что не будет противоречить нашему законодательству, нашим международным обязательствам, - мы к этим положениям будем стремиться присоединиться», - подчеркнул он.

Премьер-министр Казахстана, в свою очередь, поддержал позицию Президента Украины относительно необходимости дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия. Он выразил убеждение, что Украина и Казахстан имеют достаточно много направлений, по которым они могли бы сотрудничать.

«У Украины есть традиционные направления - обрабатывающая промышленность, машиностроительная промышленность, сельхозмашиностроение - то есть те секторы экономики, в которых можно было бы кооперироваться и работать», - сказал С.Ахметов.