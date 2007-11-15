Ехануров про победителей выборов, Польшу и ”тараканьи бега”

Кандидат в народные депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЕХАНУРОВ считает, что бездеятельность Подготовительной группы по проведению первого заседания Верховной Рады VI созыва демонстрирует отсутствие государственного подхода у политических сил - победителей выборов.

Как сообщили УНИАН пресс-секретарь Ю.ЕХАНУРОВА, такое мнение он высказал журналистам во Львове, комментируя формирование Подготовительной группы по проведению первого заседания Верховной Рады VI созыва.

“Политические силы, избранные в парламент, забывают, что Верховная Рада – это не политический клуб, а орган государственной власти, функционирование которого жизненно необходимо для страны. Вместо организации скорейшего начала работы ВР, рабочая группа демонстрирует отчаянную борьбу за временные должности. Можно только представить себе, что начнется, когда на кону будут стоять руководящие должности в парламенте”, - считает Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, политические силы – победители выборов демонстрируют отсутствие государственного подхода, приоритет узкопартийных интересов над общегосударственными.

“Эти “тараканьи бега” происходят тогда, когда почти не осталось шансов присоединиться к Всемирной торговой организации в этом году, когда под угрозой находится бюджетный процесс, когда своей очереди на рассмотрение в сессионном зале ожидают сотни законопроектов”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

По его мнению, следовательно, главная угроза сегодня – даже не отсутствие перспектив создать устойчивую коалицию в парламенте, а отсутствие у парламентских сил государственного мышления.

Почему-то в Польше, где выборы состоялись на три недели позже, чем украинские, парламент уже работает, а наши кандидаты в народные избранники депутатами стать не спешат, отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

“Украинским политикам, похоже, так понравилось работать в условиях перманентного политического кризиса и решать проблемы перегруппировки, что они делают все, чтобы ситуация неопределенности продолжалась”, - убежден Ю.ЕХАНУРОВ.