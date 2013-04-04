Политолог: Выездное заседание стало сюрпризом для оппозиции

«Регионалы, которые без проблем выиграют выборы, даже если Президент распустит Раду, имеют стабильное большинство. И они в этом случае сами пошли на компромисс. Да, переход на Банковую – это поиск компромисса, призыв – давайте начнем работать. Сегодня Регламент позволяет выездное заседание, так что никаких проблем здесь нет», – убежден эксперт.

По его мнению, выездное заседание, ставшее сюрпризом для оппозиции, может заставить ее разблокировать парламентскую трибуну.

«Что касается оппозиции, то они этого не ждали. А поскольку выездное заседание стало для них сюрпризом, то можно ожидать, что они обдумают ситуацию и пойдут на умеренные взвешенные компромиссы. Хотя бы возьмут на себя обязательство в будущем не блокировать парламент. Проблема же не в том, что не ставят на голосование их инициативы. Это все возможно: хотите недоверие правительству или отмену пенсионной реформы – голосуйте. Большинство свои законопроекты ставит на голосование. А оппозиция кроме бессмысленных требований, таких как «будем голосовать за отмену пенсионной реформы», ничего не делает. Даже если бы они нашли 226 голосов, то глава государства закон не подписал бы. А 300 голосов они в жизни не найдут. Их требования не имеют шансов быть реализованными», – констатирует Погребинский.

В тоже время, политолог считает, что заявление лидера «Батькивщины» Арсения Яценюка об «альтернативной Раде» говорит о том, что фракции нужен новый лидер.

«Что касается «альтернативной Рады», то это вообще клоунада! Ну, какая может быть «альтернативна Рада» у меньшинства?! Просто Яценюк вышел за уровень компетентности, который говорит, отвечает человек своей должности или он не может себя адекватно вести. Не зря антирейтинги Яценюка зашкаливают, а в самой «Батькивщине» все чаще говорят о необходимости смены лидера. Я не исключаю, что это может случиться до летних каникул», – говорит политолог.

Напомним, что сегодня утром большинство народных депутатов проголосовало за проведение выездного заседания парламента.