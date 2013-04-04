Политолог: Регионалы, «переехав» на Банковую, законодательно подстраховались

«Выездным заседанием регионалы показали, что и они способны на креатив. Таким образом, они предупреждают оппозицию, что могут изменить правила игры, если и дальше продолжится блокирование трибуны. Хотя с другой стороны такое радикальное действие они смягчили заявлением, что вопросы евроинтеграции будут проголосованы обязательно с участием оппозиции. Это по-европейски», - сказал политолог.

В то же время, по его словам, регионалы «переехав» на Банковую, законодательно подстраховались.

«Как я понимаю, законодательно им все удалось соблюсти. Единственный вопрос касается задекларированных 244 депутатов, в то время как оппозиция заявляет, что их было меньше. Тут просто можно пересчитать», - допускает эксперт.

Цибулько считает, что оппозиция, не ожидая таких действий большинства, начала делать непродуманные поступки.

«Заявление, что оппозиция создаст альтернативную Раду, делаются от потери чувства реальности. Мне кажется, что оппозиция потеряла внутреннюю иерархию ценностей. Она хватается за тактические моменты, вместе с тем проигрывает большую стратегию. То есть, сам лозунг «Януковича геть» - серьезной стратегией не назовешь. Они не получили большинства, но это можно компенсировать умелой коридорной, парламентской политикой. Но и здесь они начинают проигрывать. Тем более регионалы уже вскоре могут занять их нишу евроинтеграторов. Если они инициируют евроинтеграционные законы, то они не просто выиграют от этого факта, они получат положительную репутацию в глазах европейского сообщества. Партия регионов вообще перехватывает евроинтеграционную игру», - уверен политолог.