Канивец божится, что «тушкой» не станет

Депутат от «Батькивщины» Олег Канивец вышел из фракции в ответ на бездействие ее руководства.

Об этом говорится в его заявлении, которое получила «Украинская правда».

«Я действительно написал заявление о выходе из депутатской фракции «Батькивщина». Это было нелегкое решение. Но другого выбора руководство фракции – Арсений Яценюк и Александр Турчинов – мне не оставили», - пишет он.

«Я неоднократно пытался достучаться до партийных лидеров. Однако меня никто не хотел слышать! Впрочем, как и многих других моих коллег депутатов», – добавил депутат.

Канивец заверил, что «ни при каких обстоятельствах не присоединится к парламентскому большинству, к властной команде».

«Я остаюсь оппозиционным политиком – в оппозиции к Януковичу и к его команде. В отличие от сына и отца Табаловых, я тушкой не стану, я буду голосовать за все законодательные инициативы оппозиционных политических сил», – пообещал он.

«На сегодняшний день я – внефракционный депутат, который и в дальнейшем будет отстаивать интересы избирателей своего округа. Могу сказать, что мое решение о выходе из фракции поддерживают почти все коллеги-депутаты от Львовщины», – отметил депутат.

Он напомнил, что «в течение всей избирательной кампании против меня в округе №126 работал экс-депутат от «Батькивщины» Виктор Швец.

«Его деятельность была полностью направлена на дискредитацию меня как кандидата в народные депутаты. Руководство фракции после выборов обещало обсудить этот вопрос. Однако выборы прошли, и все, к сожалению, забыли о своих обещаниях. И даже больше – без всякого обсуждения на заседании фракции, как бы «назло мне», Швеца было вновь закреплено одним из кураторов Львовской области», – указывает Канивец.

Как известно, спикер Владимир Рыбак на выездном заседании парламента объявил, что народные депутаты Канивец Олег, Немилостивий Виталий, Стаднийчук Роман и Скосар Игорь вышли из состава депутатской фракции ВО «Батькивщина».

Позже стало известно, что Немилостивий, Стаднийчук и Скосар внесли представление об отзыве их заявлений о выходе из фракции.