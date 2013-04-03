Министр пообещал лично разобраться с судебными исками внутри Нафтогаза

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пообещал лично разобраться с судебными исками НАК «Нафтогаз Украины» к своим дочерним компаниям «Укртрансгаз» и «Газ Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Кабмине.

«Мною вчера создана комиссия по ситуации, которая получилась в результате каких-то встречных исков внутри компании. Мы разберемся в ближайшее время», - сказал министр.

«Мое личное мнение — это недопустимо, когда одна компания материнская судится с дочерней компанией. Это нонсенс. Разберемся, сделаем соответствующие выводы, и поперсонально в том числе», - подчеркнул Э Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от своей дочерней компании «Газ Украины», которая осуществляет продажу природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго, возврата 7,7 млрд грн по семи искам.

Кроме того, «Нафтогаз» в судебном порядке требует от дочерней компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, возврата 5,145 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.