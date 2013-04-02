«Нафтогаз» в судах требует от своей «дочки» 7,7 миллиардов гривень

Об этом сказано в документах, имеющихся в распоряжении УНИАН.

Согласно документам, «Нафтогаз» в период с 28 марта по 1 апреля подал ряд исков в Хозяйственный суд Киева. Рассмотрение всех дел назначено на 22 апреля 2013 года.

28 марта 2013 года «Нафтогаз» подал 4 иска в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей «дочки» возврата на общую сумму около 4,8 млрд грн.

Затем, 1 апреля «Нафтогаз» подал 3 иска в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей «дочки» возврата на общую сумму около 2,9 млрд грн.

Суд признал поданные материалы достаточными для принятия исковых заявлений к рассмотрению, однако детали дела не раскрывает.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск в Хозяйственный суд Киева, требуя от компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, возврата 5,145 млрд грн. Рассмотрение дела назначено на 8 апреля 2013 года.

В январе 2013 года «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требовал от своей дочерней компании, крупного добытчика газа «Черноморнефтегаз» возврата 97,901 млн грн.

ДК "Газ Украины" была создана в 2007 году и занималась продажами природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго.

В июле 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение реорганизовать «дочку» Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" компанию "Газ Украины" в Публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины".