Яценюк подозревает, что ПР хочет переделить комитеты Рады под себя

Перераспределение в комитетах Верховной Рады происходит потому, что Партия регионов хочет изменить баланс в свою пользу, заявляет председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета, обращаясь к председателю ВР Владимиру Рыбаку о рассмотрении в четверг кадровых вопросов, А.Яценюк сказал: “Что касается перераспределения в комитетах, было бы не просто правильно, а законно и логично, чтобы этот вопрос был поднят у вас на совещании так же, как принималось решение о формировании комитетов”.

По словам А.Яценюка, у оппозиции есть информация, что “Партия регионов хочет получить перераспределение в комитетах и изменить баланс в свою пользу”.

“Мы хотели бы получить опровержение этой информации. Я думаю, что здесь не будет вопросов”, - сказал он.