«Доктор Пи» пожаловался судье на пытки в СИЗО

Об этом пишет Коммерсант-Украина.

На судебном заседании по делу "Доктора "пи"" предполагалось опросить более 20 свидетелей — сотрудников Кременчугской районной больницы. Однако господин Слюсарчук отказывался выйти из машины, поясняя, что "болен" и "не в состоянии слушать дело". Кроме того, он настаивал на "немедленном лечении его бронхов".

"Вот уже несколько дней я болен, но мне не дают никаких лекарств. На протяжении недели сотрудники львовского СИЗО издеваются надо мной физически и психологически. Меня бьют, заламывают руки и часами держат в наручниках. Прошу вас защитить меня от этих пыток и прекратить психологическое давление на меня. Мне угрожают, что переведут в камеру к геям, где меня изнасилуют. В киевском СИЗО такого не было", - сказал подсудимый.

Адвокаты Андрея Слюсарчука поспешили предоставить судье справку о состоянии здоровья подзащитного, где был указан диагноз — ОРЗ. Стороны процесса пришли к мнению, что "в таком состоянии Андрей Слюсарчук не может присутствовать на суде", после чего судья объявил перерыв до 8 апреля.

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В свою очередь, главный специалист по связям с общественностью управления Государственной пенитенциарной службы во Львовской области Мирослав Демкив сказал, что "обвинения, выдвинутые Андреем Слюсарчуком, не соответствуют действительности": "Никто его не бьет и не угрожает ему. Он соблюдает все условия режима, от еды не отказывается. Могу лишь отметить, что он очень пренебрежительно относится к персоналу СИЗО". Мирослав Демкив подтвердил, что Андрей Слюсарчук "несколько дней назад почувствовал себя плохо", но врачи признали, что он может находиться в суде.

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой. А.Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Он стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.Слюсарчук – самозванец, который не имеет даже высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксированы, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.Слюсарчука львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

В октябре 2012 года СМИ сообщали, что следствие установило, что в результате «лечебной практики» А.Слюсарчука, известного как «Доктор Пи», умерли шесть человек. Всего же по делу десять эпизодов незаконной лечебной практики.

22 января Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты об освобождении А.Слюсарчука под залог в 130 тыс. грн, мотивируя тем, что преступления, в осуществлении которых он обвиняется, являются тяжкими и предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

22 февраля Коллегия судей Апелляционного суда Львовской области приняла решение, что дело А.Слюсарчука, который обвиняется в подделке документов, мошенничестве, причинении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего, и незаконной врачебной деятельности, будет слушаться во Львове.

5 марта А.Слюсарчука привезли по этапу из Киева во Львов для участия в заседании Сиховского районного суда Львова.