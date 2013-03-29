Азаров переложил ответственность за соглашение на ЕС

Об этом он сказал, отвечая на вопрос венгерским СМИ.

"Здесь никто не выигрывает и не проигрывает - проигрыш будет для обеих сторон, если мы не подпишем соглашение", - ответил премьер.

По теме: Азарову в Венгрии сказали, что поддержат подписание ассоциации с ЕС

"Я - оптимист, потому что это решение, которое готовилось несколько лет, отвечает интересам как Украины, так и Евросоюза", - подчеркнул Азаров.

"Это будет очень серьезным поражением, когда крупная европейская страна по абсолютно надуманным причинам не получит право подписать это соглашение... Это не будет говорить о том, что руководство Украины не желает интеграции. Именно европейские политики возьмут на себя ответственность за это", - цитирует Украинская правда.