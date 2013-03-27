Агентство УНИАН ищет корреспондента по новостям транспортного комплекса
13:19, 27 марта 2013Политика
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Агентство УНИАН объявляет о поиске корреспондента по новостям транспортного комплекса.
В сферу его ответственности будет входить поиск и написание новостей железнодорожного, авиационного, автомобильного, морского и речного транспорта и инфраструктуры сектора.
Обязательно наличие высшего образования и опыт журналисткой работы. Желательны знания по профилю работы.
Просьба направлять резюме по адресу: m.komarova@1plus1.tv
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