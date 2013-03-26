Янукович верит, что внутренние войска должны помочь «модернизировать» Украину

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время выступления на торжественном заседании по случаю 21-й годовщины образования внутренних войск Министерства внутренних дел, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Ответственность за сохранение этих условий в значительной мере лежит именно на плечах внутренних войск МВД, отметил В.Янукович. «Успех реформ зависит не только от принятия законодательных изменений, но и от их неуклонного применения на практике. На вас как стражей порядка возложена ответственная задача - наполнять положения закона реальным содержанием, защищать с его помощью права и свободы граждан», - сказал он.

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По убеждению Президента, обязательным условием выполнения этой важной миссии является продолжение реформы в секторе безопасности и обороны, модернизация внутренних войск. Главным ориентиром в этом должно быть соответствие европейским критериям защиты прав и свобод человека, демократического развития общества, отметил В.Янукович. Ведь именно по этим критериям граждане смогут убедиться, что модернизационные преобразования, которые реализуются властью, осуществляются для их блага, сказал он.

«Только когда каждый человек будет жить в атмосфере безопасности и будет убежден, что его покой, права и свободы надежно охраняются, можно будет говорить о достижениях в сфере реформирования государства», - подчеркнул В.Янукович.

Президент отметил, что в этом направлении сделаны существенные шаги. В частности, приняты концептуальные документы, которые в значительной мере усовершенствовали государственную политику в сфере национальной безопасности и криминальной юстиции, утверждена обновленная Стратегия национальной безопасности Украины, введен в действие новый Уголовный процессуальный кодекс.