Королевская пообещала журналистам улучшить свой украинский

Как передает корреспондент УНИАН об этом она сказала сегодня в комментарии журналистам.

Министр отметила, что будет приходить в Верховную Раду даже после своего не самого удачного выступления перед народными депутатами в минувшую пятницу, 22 марта.

"Если будут вопросы к министерству, да, безусловно", - сказала Н.Королевская.

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Отвечая на вопрос, не планирует ли она нанять репетитора по украинскому языку, министр сказала: "Я всегда работаю с репетитором".

На уточняющий вопрос, какое решение она приняла для себя - больше учить украинский или меньше на нем выступать, Н.Королевская ответила, что учила и будет продолжать учить украинский язык.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в парламенте во время Часа вопросов к правительству, в ответ на требования депутатов объяснить причины задержек при растаможивании гуманитарных грузов, Н.Королевская на ломанном украинском языке в достаточно резкой форме, по сути, намекнула, что депутаты лоббируют ввоз в Украину корма для животных без уплаты пошлин, а также другой продукции, которая не является социально важными товарами.

Народный депутат Анна Герман (фракция Партии регионов) попросила премьер-министра Николая Азарова, чтобы Н.Королевская больше не приходила в парламент.

А.Герман сказала: “У нас к вам будет одна просьба, вы, пожалуйста, нам Королевскую больше сюда не приводите, потому что, Николай Янович, такой тон разговора, который госпожа министр себе позволяет в зале с депутатами и с народом, вместо того, чтобы приносить пользу, налаживать диалог общества и правительства, срабатывает в обратном направлении, наоборот”.