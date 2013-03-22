Герман просит Азарова Королевскую в ВР больше не приводить

Народный депутат Украины Анна Герман (фракция Партии регионов) попросила премьер-министра Украины Николая Азарова, чтобы министр социальной политики Наталия Королевская больше не приходила в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, такую просьбу А.Герман высказала после Часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады Украины.

Во время Часа вопросов к правительству выступала Н.Королевская, которая в довольно резкой форме, по сути, намекала на то, что депутаты лоббируют ввоз в Украину корма для животных без пошлины, а также другой продукции, которая не является социально важным товаром.

А.Герман сказала: “У нас к вам будет одна просьба, вы, пожалуйста, нам Королевскую больше сюда не приводите, потому что, Николай Янович, такой тон разговора, который госпожа министр себе позволяет в зале с депутатами и с народом, вместо того, чтобы приносить пользу, налаживать диалог общества и правительства, срабатывает в обратном направлении, наоборот”.

“Или пусть Раиса Васильевна (речь идет о министре здравоохранения Раисе Богатырёвой - УНИАН) научит ее, как нужно разговаривать с людьми”, - заявила А.Герман.