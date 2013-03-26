Ставицкий заверил Каладзе: Украина возлагает надежды на AGRI и «Белый поток»

Украина поддерживает газотранспортные проекты AGRI и «Белый поток» и заинтересована в их успешной реализации, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий во время встречи с вице-премьер-министром, министром энергетики и природных ресурсов Грузии Кахой Каладзе, прошедшей в Тбилиси (Грузия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, нефтегазовый сектор сотрудничества Украины и Грузии, а особенно реализация проектов Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора, по словам Э.Ставицкого, остается среди приоритетов Украины в сфере энергетики. «Не менее важным для обеих стран являются проекты международного значения. Украина поддерживает запланированные Грузией газотранспортные проекты AGRI и «Белый поток» и заинтересована в их успешной реализации», - цитирует пресс-служба главу Минэнергоугля.

По словам министра, Украина также заинтересована в участии в реализации проекта Трансанатолийского газопровода, эксплуатация которого позволит существенно увеличить объемы транзита природного газа через территорию Грузии. Кроме того, этот проект позволит задействовать украинскую газотранспортную систему для транспортировки газа в Европу, а также обусловит возможность поставки труб украинского производства для реализации проекта TANAP.

Пресс-служба Минэнергоугля также сообщила, что Э.Ставицкий принял участие в открытии 12-ой Грузинской конференции «Нефть, газ, энергетика и инфраструктура». Во время своего выступления он, помимо прочего, обратил внимание на ценность развития альтернативной энергии из возобновляемых источников.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Э.Ставицкий провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гунтером Эттингером, во время которой обсуждался вопрос "имплементации последних договоренностей Украины и ЕС, достигнутых в феврале этого года", а также планы проведения круглого стола по вопросам модернизации украинской ГТС.

Несколькими днями ранее, 22 марта, Э.Ставицкий провел переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком об использовании украинской газотранспортной системы для поставок природного газа в страны Европы.