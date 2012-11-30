Украина заинтересована участвовать в Трансанатолийском газопроводе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха в Осло в ходе встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями нефтегазовых компаний Норвегии.

«Для нас представляет очень большой интерес, что Украина приняла участие в этом проекте и определенная часть газа была направлена на территорию Украины. Это позволит направлять этот газ для поставок в страны Европы в том числе, а использование подземных хранилищ газа, которые находятся в западной части Украины, позволит использовать этот газ для балансирования потребности европейских потребителей с учетом сезонных колебаний», - сказал В.Макуха.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по созданию консорциума для строительства Трансанатолийского газопровода.

Трубопровод протяженностью около 2000 км планируется проложить из Азербайджана через Грузию в Турцию и далее в страны Европы. Точный маршрут трассы пока не определен.

Пропускная способность газопровода на первой стадии составит 16 млрд куб. м газа в год, из которых 6 млрд куб. м будет использоваться турецкими потребителями, а 10 млрд куб. м будут поставляться в европейские страны. На втором этапе планируется увеличение объема поставок до 24 млрд куб. м.

Ввод в действие газопровода запланирован на 2017 год.

По предварительным оценкам, стоимость трубопровода составит 5-6 млрд долл.

Украина ведет переговоры об участии в реализации проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) для поставки азербайджанского газа в Европу.