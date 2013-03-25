СМИ: В США задержали Романа Абрамовича

Об этом сообщают источники РБК-ТВ.

Подробности пока неизвестны.

На данный момент неясно, с чем это связано - с бизнесом Р.Абрамовича или с расследованием обстоятельств смерти Бориса Березовского.

Официальным подтверждением сведений о задержании в США Р.Абрамовича РБК не располагает.