Учёные-ядерщики проведут дополнительную экспертизу тканей тела Березовского

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на интернет-портал «Газета Таймс». По его данным, именно сотрудники этого центра в своё время установили, что Александр Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием.

Британские СМИ ранее утверждали, что специалисты по радиации не нашли ничего подозрительного в доме олигарха. Представитель полиции также заявил, что нет оснований полагать, что в смерти Б.Березовского была замешана некая третья сторона.

В СМИ продолжают появляться свидетельства людей, знавших опального олигарха. Так, к примеру, бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков утверждает, что рядом с телом бизнесмена был обнаружен шарф. В связи с этим он не исключает, что Б.Березовского задушили.