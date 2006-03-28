НАТО хвалит выборы в Украине

Выборы в Украине стали честным состязанием провластных и оппозиционных политических сил, считает председатель Парламентской Ассамблеи НАТО Пьер ЛЕЛЛЮШ, который возглавляет делегацию наблюдателей ПА НАТО на парламентскими выборах в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, во время встречи 27 марта с министром иностранных дел Украины Борисом ТАРАСЮКОМ председатель ПА НАТО отметил, что проведение выборов в Украине отвечало всем демократическим требованиям: выборы состоялись свободным и прозрачным путем. Эта оценка была отображена в выводах совместной миссии международных наблюдателей за выборами в Верховную Раду, которая включала делегации ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюза и ПА НАТО. П.ЛЕЛЛЮШ выразил надежду, что демократические силы смогут консолидироваться и создать коалицию большинства в новом составе парламента Украины.

В свою очередь Б.ТАРАСЮК поблагодарил собеседника за внимание Парламентской Ассамблеи НАТО к развитию демократических и политических процессов в Украине, за высокую позитивную оценку проведения выборов в Верховную Раду, а также за личную активную позицию П.ЛЕЛЛЮША на поддержку евроатлантических устремлений Украины. Руководитель внешнеполитического ведомства Украины отметил важную роль, которую играет Парламентская Ассамблея НАТО в продвижении демократических ценностей Альянса, расширении и углублении политического, экономического сотрудничества, в области безопасности между странами-членами НАТО и другими государствами мира с целью предотвращения угроз евроатлантической безопасности.

В этом контексте П.ЛЕЛЛЮШ и Б.ТАРАСЮК с удовлетворением констатировали активную работу Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, высказались в интересах продолжения такого сотрудничества при новом составе Верховной Рады Украины.