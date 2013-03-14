«Ноу-хау» винницкой опозиции: прорываются на митинг с траурными венками

Винницкая областная организация ВО «Батькивщина» обратится в прокуратуру и милицию по поводу расследования факта дезинформации о перенесении акции «Вставай, Украина!» с 14 на 19 марта.

Об этом УНИАН сообщила лидер облорганизации «Батькивщины» Людмила Щербакивская. «По всему городу расклеены листовки, что акция переносится на 19 марта и будет на площади возле «Книжки». Первое сообщение мне поступило еще утром – мне позвонили по телефону из милиции и спросили правда ли, что акция переносится на 19 марта? Я отвечаю – нет, ничего не переносится. Также информация о перенесении акции шла на радио, поэтому мы сейчас пишем заявления в прокуратуру, милицию, чтобы проверили, кто дал дезинформацию на радио», - сказала Л.Щербакивская.

Она отметила, что ложные телефонные звонки сообщения поступали также и активистам из районов области. «Звонили по телефону и нашим районным руководителям, так, звонили в Ладыжин и говорили, что акция переносится», - сказала она.

Л.Щербакивская рассказала, что из-за различных препятствий некоторые руководители уже идут на выдумки и ухищрения.

«У нас уже даже один из наших руководителей додумался - купил черные ленты и венки, лишь чтобы довести в Винницу людей из районов на акцию», - подчеркнула Л.Щербакивская.

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Что касается присутствия сегодня на акции Виталия Кличко, то Л.Щербакивская сказала, что он за границей в Америке, и она не владеет информацией, будет ли он на мероприятии в Виннице.

Как сообщал УНИАН, в Виннице появились фальшивые листовки и сообщения в СМИ о якобы перенесении на 19 марта даты марша в рамках акции «Вставай, Украина!», который состоится сегодня, 14 марта. В фальшивых листовках также отмечалось, что 19 марта на встрече будет присутствовать лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко.