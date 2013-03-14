Фаринника уговаривали не увольняться
11:26, 14 марта 2013Политика
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Начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник написал рапорт об отставке.
Фаринник ссылается на состояние здоровья
Об этом УНИАН сегодня сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.
По его словам, рапорт В.Фаринник написал еще 5 марта.
“Его уговаривали не увольняться, но он настаивал на своем, мотивируя это состоянием здоровья и большим объемом работы и ответственности за нее”, - сказал В.Полищук.
Он отметил, что решение по рапорту В.Фаринника еще не принято.
Справка УНИАН. В.Фаринник в марте 2010 года был назначен заместителем министра внутренних дел Украины – начальником Главного следственного управления МВД.
С апреля 2011 года занимает должность начальника Главного следственного управления МВД.
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