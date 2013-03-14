Фаринника уговаривали не увольняться

Об этом УНИАН сегодня сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.

По его словам, рапорт В.Фаринник написал еще 5 марта.

“Его уговаривали не увольняться, но он настаивал на своем, мотивируя это состоянием здоровья и большим объемом работы и ответственности за нее”, - сказал В.Полищук.

Он отметил, что решение по рапорту В.Фаринника еще не принято.

Справка УНИАН. В.Фаринник в марте 2010 года был назначен заместителем министра внутренних дел Украины – начальником Главного следственного управления МВД.

С апреля 2011 года занимает должность начальника Главного следственного управления МВД.