Начальник следственного управления МВД подал рапорт об отставке

Это он подтвердил в беседе с корреспондентом "Комсомольской правды в Украине".

- Я подал рапорт 5 марта, с министром это согласовано. Официально еще не уволен, но это будет... Просто устал, - объяснил он. - В Интернете читал, что отставка якобы связана с проблемами внедрения нового УПК, но это неправда. Я сделал все, чтобы новый кодекс заработал, и теперь имею полное право отдохнуть. Физически больше не могу работать на износ, а вполсилы - не имею права.

Впрочем, В.Фаринник заметил, что это третья его попытка покинуть работу в милиции: "Первый раз я увольнялся в 1989 году, второй раз - в 2005-м. Теперь увольняюсь в 2013-м. Чем-то, конечно, буду заниматься".