Азарова бесит, что журналисты ищут скандалы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал, открывая заседание правительства.

В частности он отметил, что 12 марта в Украине праздновалось 150-летие со дня рождения ученого Владимира Вернадского, однако СМИ мало освещали это событие.

«Я был просто поражен тем, что такому событию как юбилей академика Вернадского не нашлось места в эфире большинства национальных телеканалов и полосах газет. Возможно, случились какие-то другие события, которые перекрыли значимость юбилея мирового масштаба? Так нет же, в эфире все та же скандальность, скепсис, мелочность», - сказал Н.Азаров.

По его словам, таким образом СМИ не дают гражданам гордиться тем, чем Украина должна безусловно гордиться.

«А где, кстати, были национал-патриоты, где их позиция? Такого не должно быть. Нам всем необходимо задуматься, как прекратить искусственную эскалацию негативных настроений, которые на самом деле очень тормозят развитие государства, развитие личности», - подчеркнул Н. Азаров.

Он отметил, что украинцы должны также получать такую информацию, которая рассказывает о тех поводах, которые являются действительно значимыми.