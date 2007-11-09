Партия Литвина начинает готовиться к новым внеочередным выборам

Народная партия начинает готовиться к новым внеочередным выборам. В частности, выступая на IV этапе ІХ съезда Народной партии, председатель партии Владимир ЛИТВИН отметил, что сегодня Украина вступила в полосу досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он не уточнил, о каких именно досрочных выборах идет речь, но перед этим делегаты отмечали, что неминуемы внеочередные выборы в местные советы.

В.ЛИТВИН, в частности, отметил, что необходимо праздновать победу на парламентских выборах и начать подготовку к следующим выборам.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что необходимо привлекать в свои лавы новых партийцев, в частности, молодежь. «Нам ужен призыв в партию», - подчеркнул он.

Также В.ЛИТВИН призвал однопартийцев работать с людьми, быть внимательнее к их потребностям. В частности, он считает необходимым провести собеседование с каждым членом партии. В.ЛИТВИН напомнил, что в партии 400 тыс. человек, и если бы все они вместе с семьями поддержали блок на парламентских выборах, то, по мнению председателя партии, ему не нужно было бы даже проводить агитацию.

В своей речи В.ЛИТВИН много внимания уделил и необходимости реформирования системы власти в Украине и других сфер жизни государства.

Говоря об изменениях в Конституции, В.ЛИТВИН подчеркнул, что партия не будет поддерживать изменения в Конституцию, направленные под конкретный момент и удобные для тех, кто в настоящее время при власти.

При этом лидер Народной партии подчеркнул, что любые изменения должны быть продуманными, взвешенными и направлены на улучшение жизни людей.