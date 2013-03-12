СМИ: В штабах «Батькивщины» и «Фронта змин» ничего не знают про «Народное вече»

Об этом пишет в статье «Революция от оппозиции отменяется» газеты «Взгляд», корреспонденты которой попытались записаться добровольцами в «Народное вече».

Так, в центральном штабе «Батькивщины» на Подоле в Киеве журналисту объяснили, что вопросами проведения акций не занимаются.

«Мы общественная приемная и вопросами организации акций не занимаемся, вы попали не по тому адресу, - сказали в штабе.

Корреспондент отмечает, что аналогичным результатом закончился и визит в офис «Фронта змин», находящийся также на Подоле.

Снявшая трубку девушка представилась секретарем и заверила, что «у нас никаких акций не запланировано», посоветовав обратиться в районную организацию.

В статье рассказывается, что в Подольскую районную организацию корреспондента не впустили, предупредив, что никаких указаний из центрального офиса не поступало.

Журналисты отмечают, что на вопрос, когда будут проходить вече, никто изданию не дал ответа не только в Киеве.

«Лишь в Винницкой областной организации предположили, что, возможно, митинги начнутся на следующей неделе», - говорится в материале.

Напомним, что 9 марта возле памятника Тарасу Шевченко председатель фракции Батьківщина Арсений Яценюк заявил, что оппозиция в ближайшее время начнет проводить в разных регионах Украины народные вече и поднимать людей на борьбу с властью.