У Тягнибока теплится небольшая надежда на чудо в ВАСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

“У меня теплится небольшая надежда, что все-таки чудо произойдет”, - сказал он.

По его словам, двое из пяти членов коллегии, которые ведут суд, год назад были участниками аналогичного судебного процесса “ВР против Каскива”.

“И тогда они приняли решение в интересах Каскива, который был четко назначен Президентом Украины на должность руководителя государственного агентства, был указ о его назначении. И они тогда стали на сторону народного депутата”, - сказал О.Тягнибок. (6 октября 2011 года председатель Регламентного комитета ВР Владимир Макеенко сообщил, что судебная инстанция, в которую обратился председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, не видит оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий Владислава Каскива, несмотря на то, что он совмещает депутатский мандат с должностью в исполнительной власти - является председателем Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами – УНИАН).

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Он выразил убеждение, что сторона защиты во время судебного заседания “была блестящей”, а доказательная база на 100 процентов в интересах С.Власенко.

“Не понятно, по каким причинам был представлен еще сегодня дополнительно представитель истца от председателя ВР, но он совсем ничего не говорил, был никакой”, - сказал О.Тягнибок.

И добавил, что отрицательное заключение суда будет означать “политический подтекст” дела.

Кроме того, О.Тягнибок на вопрос журналистов, что будет делать оппозиция в случае вынесения отрицательного решения, отметил, что на сегодняшний день депутаты от оппозиции по окончании времени пленарного заседания - 14.00, не намерены возвращаться в сессионный зал.

“Есть завтрашний день, будем принимать решение. Есть несколько вариантов развития событий”, - сказал О.Тягнибок и добавил, что если Партия регионов заблокирует трибуну, то “мы через три минуты ее разблокируем, мы только этого и ждем”.