ВАСУ около 17.00 решит судьбу мандата Власенко

Как сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина», об этом сообщил судебный распорядитель после того, как коллегия судей во главе с судьей Михаилом Зайцевым удалилась в совещательную комнату.

Перед этим по требованию председателя фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка, который представляет в суде интересы С.Власенко, суд приобщил к делу документы, которые свидетельствуют, что он является защитником, а не адвокатом.

А.Яценюк отметил, что, в соответствии с повесткой о вызове в суду по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, С.Власенко выступает именно защитником, а не адвокатом.

Суд также приобщил к делу выдержки из журнала судебного заседания, согласно которым С.Власенко принимал участие в суде на основании удостоверения народного депутата Украины, а также протоколы допроса по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня, в которых С.Власенко также указан как народный депутат.

Кроме того, Генеральная прокуратура подтвердила, что С.Власенко является защитником, а не адвокатом, сообщает пресс-служба партии.

Соответствующие документы ГПУ А.Яценюк продемонстрировал журналистам в перерыве заседания ВАСУ.

Как сообщал УНИАН, Председатель ВР В.Рыбак внес в ВАСУ представление о возможности лишения С.Власенко депутатского мандата в связи с тем, что он незаконно совмещает депутатскую деятельность с адвокатской.