В МИД подтверждают, что послу Украины пришлось кое-что выслушать в Берлине

В МИД Украине подтверждают, что посол Украины в Германии Павел Климкин имел встречу в Министерстве иностранных дел ФРГ, в ходе которой обсуждалось развитие ситуации в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге и.о. директора департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Наши послы на регулярной основе встречаются в МИД своих стран, в том числе это касается и нашего посла в Германии. Действительно, в понедельник у нашего посла в Германии была встреча в МИД ФРГ, в ходе которой были обсуждены различные вопросы, в том числе обеспокоенность немецкой стороны относительно развития ситуации в Верховной Раде Украины”, - сказал Е.Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, 4 марта немецкая Frankfurter Allgemeine в статье «Германия осуждает произвол украинской юстиции» сообщила, что МИД Германии вызывал "на ковер" посла Украины в Берлине после того, как официальные украинские власти усилили давление на защитника осужденной экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко народного депутата Украины С.Власенко.

Как пишет Frankfurter Allgemeine, «.как стало известно в воскресенье, МИД Германии вызывал "на ковер" посла Украины в Берлине после того, как официальные украинские власти усилили давление на защитника Ю.Тимошенко депутата С.Власенко».

Вмешательство немецкого правительства, отмечает издание, стало реакцией на попытки Верховной Рады Украины, контролируемой Президентом страны Виктором Януковичем, лишить парламентария его мандата, что позволило бы начать против него уголовное дело, - бывшая жена обвиняет депутата в несоблюдении финансовых обязательств - и санкционировать его дальнейший арест. Как подчеркивает Frankfurter Allgemeine, на этот раз Берлин сформулировал свою позицию так жестко, как никогда ранее. "Так, Украина может забыть о таком желанном для нее Договоре об ассоциации с Евросоюзом, если не решит вопрос с Ю.Тимошенко, которая находится под стражей", - считают в немецком МИД и Ведомстве федерального канцлера Германии.

Федеральное правительство, подчеркивает издание, встало на защиту Ю.Тимошенко не потому, что она является "ангелом", а потому, что данный случай является образцом произвола украинской юстиции.