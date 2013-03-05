В ЕС бьют тревогу из-за Власенко

Европейский Союз обеспокоен преследованием защитника экс-премьера Юлии Тимошенко, народного депутата Сергея Власенко, говорится в совместном заявлении верховного представителя Евросоюза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», в заявлении отмечается: «Верховный представитель Кэтрин Эштон и комиссар Штефан Фюле с нетерпением ожидают полного выполнения заключения саммита Украина-ЕС от 25 февраля 2013 года и внимательно следят за политическими событиями в Украине. Они глубоко обеспокоены последними процессуальными действиями, которые могут привести к отмене парламентского мандата двух депутатов на сомнительных правовых основаниях. Они также обращают особое внимание на ситуацию, связанную с делом народного депутата Сергея Власенко в свете последнего ходатайства в Высший административный суд относительно лишения его парламентского мандата».

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К.Эштон и Ш.Фюле призывают украинскую власть «разрешить эту ситуацию таким образом, чтобы избежать создания впечатления о злоупотреблении судебной системой в политических целях. Они напоминают о своей решительной позиции относительно того, что окончательный состав парламента Украины должен отображать реальное волеизъявление украинских избирателей. Закон «О выборах народных депутатов» определяет четкий пятидневный срок для обжалования результатов выборов в суде. Процессуальные действия, начатые через несколько месяцев после установления окончательных результатов выборов, вызывают обеспокоенность с политической и правовой точки зрения».

В свете этих событий они еще раз подчеркивают необходимость предпринять срочные шаги для улучшения избирательного законодательства в Украине согласно рекомендациям окончательного отчета ОБСЕ/БДИПЧ от 3 января 2012 года путем рассмотрения Избирательного кодекса.