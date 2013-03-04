СМИ: МИД Германии из-за Власенко вызвал на разговор посла Украины в Берлине

Немецкая Frankfurter Allgemeine утверждает, что МИД Германии вызвал "на ковер" посла Украины в Берлине после того, как официальные украинские власти усилили давление на защитника Юлии Тимошенко депутата Сергея Власенко.

Как подчеркивает Frankfurter Allgemeine, в этот раз Берлин сформулировал свою позицию так жестко, как никогда ранее. "Так, Украина может позабыть о столь желаемом ею договоре об ассоциации с Евросоюзом, если не решит вопрос с находящейся под стражей Тимошенко", - считают в немецком МИДе и Ведомстве федерального канцлера Германии.

Вмешательство немецкого правительства, отмечает издание, стало реакцией на попытки Верховной Рады Украины, контролируемой президентом страны Януковичем, лишить парламентария его мандата, что позволило бы начать против него уголовное дело - бывшая супруга обвиняет депутата в несоблюдении финансовых обязательств - и санкционировать его последующий арест.

Федеральное правительство, подчеркивает Frankfurter Allgemeine, встало на защиту госпожи Тимошенко не потому, что она является "ангелом", а потому, что данный случай представляет собой образчик произвола украинской юстиции.

Перевод Инопрессы