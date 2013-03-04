Янукович намекает Путину, что пора поставить точку в газовых переговорах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал перед началом встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наши специалисты, которых мы определили на уровне рабочих групп, достаточно глубоко продвинулись. Нам, наверное, пора подвести итог этих переговоров», - сказал В.Янукович и отметил, что сегодня необходимо продвинуться в решении этих вопросов.

Как сообщал УНИАН, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели – с участием ЕС.

В декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Украина и Россия могут вести переговоры лишь о двустороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он отметил, что кроме консорциума, может рассматриваться вариант совместного предприятия. Причем процесс создания консорциума или СП позволит снизить цену на газ для Украины и обеспечить загрузку ГТС.

1 марта пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Президенты России и Украины В.Путин и В.Янукович на предстоящих 4 марта переговорах в Москве обсудят энергетическое сотрудничество двух стран, в том числе ситуацию, связанную с газотранспортной системой Украины, но никаких документов подписывать по итогам встречи не планируется.

«Стороны обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетике», - сообщил он, добавив, что речь, в том числе, идет и об украинской ГТС.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.