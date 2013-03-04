Встреча Януковича и Путина началась с опозданием на час

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, встреча проходит в формате «без галстуков» и началась на час позже, чем было запланировано предварительной программой.

Как отметил Президент Украины, на встрече планируется обсудить весь комплекс двухсторонних вопросов, в частности, сотрудничество в газовой сфере, вопросы атомной энергетики, самолетостроения, развитие региональных связей, а также сотрудничество Украины с Таможенным союзом.

В.Янукович добавил, что в ходе переговоров с российским коллегой хотел бы обсудить вопросы, в которые нужно вносить в коррективы, а по некоторым - ускорить совместные действия.

«Спасибо большое за приглашение и возможность увидиться и, как говорят, сверить часы», - сказал В.Янукович.

Он добавил, что после встречи с В.Путиным в Ялте летом прошлого года начали выполняться практически все решения, которые были приняты вместе с российскими коллегами.

В свою очередь В.Путин подчеркнул, что встречи с Президентом Украины проходят регулярно и, кроме того, отношения между странами поддерживаются на всех уровнях — МИДов двух стран, министерств экономики.

Вместе с тем он добавил, что наблюдается сокращение товарооборота между Украиной и РФ. По словам Президента России, в позапрошлом году он был более 50 млрд долл., а в 2012 — 45 млрд долл. При этом он напомнил, что, несмотря на это, стороны имеют хорошие проекты в различных отраслях экономики, в том числе высокотехнологических — космос, авиастроение, энергетика.

«Конечно, не без проблем. Есть и проблемные вопросы, но в целом работа идет, идет успешно. И я очень рад вас видеть и обменяться мнениями по тому, что сдерживает наше сотрудничество, и что нужно сделать, чтобы оно развивалось более быстрыми темпами», - сказал В.Путин.