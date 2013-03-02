Правительство настроено максимально поддерживать украинские ІТ-компании

Об этом он сказал на встрече с представителями ведущих отечественных компаний в отрасли информационно-телекоммуникационных технологий, сообщается на Правительственном портале.

«Отрасль информационных технологий является примером успешного создания силами частного капитала новой и конкурентоспособной на международных рынках отрасли экономики. В Украине зарегистрировано 3292 IT-компании, из них около 2000 компаний работают в области разработки программной продукции», - отметил К.Грищенко.

Как говорится в сообщении, в ходе дискуссии был затронут ряд таких важных вопросов, как изменения украинского законодательства, которые способствовали бы дальнейшему развитию IT-рынка в Украине, активизация взаимодействия ведущих украинских компаний с отечественными высшими учебными заведениями и пути продвижения наиболее перспективных отечественных разработок в IT-сфере на внешних рынках.

К.Грищенко выразил готовность всесторонне поддерживать отечественных производителей программной продукции и способствовать выходу украинских ІТ-компаний на международные рынки. «Считаю необходимым проработать вопрос проведения мощной презентации украинской отрасли IT на одной из международных площадок», - заявил вице-премьер.

Кроме того, К.Грищенко призвал к тесному взаимодействию ІТ-компаний с образовательными и научными заведениями Украины, подчеркнув необходимость согласованного сотрудничества бизнеса и образования.

«Предлагаю в ближайшее время запланировать и провести встречу в одном из украинских профильных институтов, посвятив ее вопросам сотрудничества ведущих отечественных и иностранных IT-компаний с научными и образовательными учреждениями. На такой встрече мы могли бы откровенно поговорить о проблемах отрасли в контексте образования», - подчеркнул вице-премьер.