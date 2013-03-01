Батькивщина требует наказать причастных к преследованию Данилишина

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии «Батькивщина».

Как отмечают авторы заявления, сегодня стало известно, что еще в декабре прошлого года прекращено производство в отношении экс-министра экономики Б.Данилишина из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

«Даже Генеральная прокуратура вынуждена была признать, что по делу, сфабрикованному по приказу режима Януковича, нет никакого состава преступления», - говорится в заявлении пресс-службы «Батькивщины».

В партии возмущены тем, что власть почти три месяца замалчивала этот факт, и требует наказать всех, кто был причастен к преследованию Б.Данилишина.

По теме: Дело против Данилишина закрыли «из-за отсутствия состава преступления»

«Напоминаем, что из-за политических преследований власти Януковича Богдану Данилишину пришлось выехать из Украины, покинуть родных и близких, он незаконно был объявлен режимом в розыск, почти три месяца он провел в чешской тюрьме, и был вынужден просить политического убежища. Требуем наказать всех виновных в преступном политическом преследовании экс-министра правительства Юлии Тимошенко», - говорится в заявлении.

В «Батькивщине» отмечают, что для признания очевидных вещей и закрытия незаконного и безосновательного производства в отношении министра правительства Юлии Тимошенко правоохранителям понадобилось два с половиной года.

«Мы возмущены этим фактом, и требуем наказания преступников, которые незаконно преследовали честного правительственного чиновника и порочили имя Богдана Данилишина», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, МВД заявило, что уголовное производство в отношении экс-министра экономики в правительстве Юлии Тимошенко Б.Данилишина закрыто из-за отсутствия состава преступления, и он снят с международного розыска.

"Генеральная прокуратура прекратила производство в отношении Данилишина из-за отсутствия состава преступления, и в этой связи по ее представлению он был снят с розыска", - отметили в МВД, добавив, что уголовное производство было закрыто еще 12 декабря 2012 года.

Справка УНИАН. Б.Данилишин был объявлен в международный розыск в августе 2010 года. Он обвинялся в нанесении государству ущерба на 13,9 млн грн через государственные закупки у одного участника.

Интерпол задержал Б.Данилишина 18 октября 2010 г. в Чехии во время обращения за помощью в лечебное учреждение. Генпрокуратура Украины начала процедуру его экстрадиции.

Б.Данилишин попросил в Чехии политического убежища, и получил его в январе 2011 года.

Украинская оппозиция называла арест Б.Данилишина преследованием по политическим мотивам. Он был министром в правительстве Ю.Тимошенко с 2007 по 2010 год.