Дело против Данилишина закрыли «из-за отсутствия состава преступления»

Уголовное производство в отношении бывшего министра экономики в правительстве Юлии Тимошенко Богдана Данилишина закрыто из-за отсутствия состава преступления, и он снят с международного розыска.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

"Генеральная прокуратура прекратила производство в отношении Данилишина из-за отсутствия состава преступления, и в этой связи по ее представлению он был снят с розыска", - отметили в МВД, добавив, что уголовное производство было закрыто еще 12 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года Чехия предоставила политическое убежище Б.Данилишину, в отношении которого в Украине было возбуждено уголовное дело о нанесении убытков государству. Б.Данилишин был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.