Оппозиция узнала, зачем регионалов срочно собирают в выходной

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, член фракции Партии регионов Владимир Макеенко в срочном порядке вызывает депутатов-«регионалов» на заседание Комитета 2 марта.

Об этом сообщил первый заместитель председателя регламентного комитета Андрей Пышный, информировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Целью этого созыва, по его словам, является сбор «живых» подписей депутатов-«регионалов» под сфальсифицированным решением Регламентного комитета относительно лишения депутатских полномочий народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко.

«Очевидно, после обращения лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить дело из-за подделки протокола Регламентного комитета, которым отбирают мандат у Власенко, председатель Комитета решил быстро собрать «живые» подписи», - сказал А.Пышный.

Он подчеркнул, что такие действия со стороны представителей провластной партии являются прямым нарушением законодательства Украины и подлежат уголовной ответственности.

«Еще раз заявляю, что ни одного решения или проекта решения относительно осуществления депутатских полномочий народного депутата Сергея Власенко на Регламентном комитете рассмотрено и принято не было. Поэтому любые документы-решения Регламентного комитета, с подписями или без них, являются недействительными», - отметил А.Пышный.

Как сообщал УНИАН, 1 марта председатель ВР В.Рыбак направил представление в Высший административный суд Украины о лишении Сергея Власенко депутатских полномочий из-за того, что он занимается адвокатской деятельностью.

Вместе с тем председатель политсовета ВО «Батькивщина», народный депутат Александр Турчинов заявил, что Регламентный комитет ВР сфальсифицировал решение о необходимости подать в ВАСУ запрос о лишении С.Власенко мандата.

«По указанию Администрации Президента Украины были собраны подписи восьми членов ПР и одного коммуниста, который был секретарем Регламентного комитета, и на основании этих подписей было сфабриковано решение Регламентного комитета лишить С.Власенко мандата народного депутата", - сказал А.Турчинов.

ВАСУ назначил рассмотрение дела о лишении С.Власенко депутатских полномочий на 5 марта.