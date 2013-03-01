Власенко заявляет, что власть готовит его арест в ночь на субботу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

“Сфабриковать решение Регламентного комитета, сфальсифицировать документы, подать их на подпись Рыбаку. В четверг Рыбак должен был подать документы в суд, что он уже и сделал. Они планировали с тишины в пятницу принять решение Высшего административного суда, а оно вступает в силу сразу и его нельзя обжаловать. И в ночь с пятницы на субботу - арест”, - заявил политик.

По его словам, по состоянию на сегодняшнее утро в Высшем админсуде Украины уже зарегистрировано дело о лишении его депутатского мандата под номером П 800 141-13.

С.Власенко отметил, что рассматривать это дело должен судья Михаил Зайцев.

Вместе с тем он подчеркнул, что помощник судьи отказал ему предоставить информацию о дате рассмотрения дела.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, председатель политсовета ВО «Батькивщина», народный депутат Александр Турчинов заявил, что председатель ВР В.Рыбак внес в Высший административный суд Украины представление о возможности лишения С.Власенко депутатского мандата.

По его словам, вчера, 28 февраля, 9 из 17 членов Регламентного комитета ВР провели заседание, не сообщая об этом 8 оппозиционным коллегам, на котором приняли решение о том, что С.Власенко должен быть лишен депутатства из-за того, что занимается адвокатской деятельностью.

А.Турчинов подчеркнул, что решение Регламентного комитета было передано В.Рыбаку, который уже направил его в ВАСУ.

При этом А.Турчинов напомнил, что С.Власенко 22 февраля написал заявление о лишении его права заниматься адвокатской деятельностью.

Он подчеркнул, что, в соответствии с украинским законодательством, человек лишается права заниматься адвокатской деятельностью сразу после написания соответствующего заявления.