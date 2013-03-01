Королевская: руководить министерством проще, чем воспитывать детей

Министерство социальной политики Украины внесет на рассмотрение Кабинета министров Государственную программу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин до 2016 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская сегодня во время Всеукраинского форума “Роль женщины в украинском обществе”.

Н.Королевская отметила, что необходимо системно решать гендерные проблемы, и базовым документом в этой сфере должна стать Государственная программа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

“Это даст возможность не только усовершенствовать законодательную базу в этой сфере, установить европейские стандарты, но и, например, сократить разрыв в уровне заработной платы мужчин и женщин”, - отметила Н.Королевская.

По ее словам, сегодня разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами составляет 29,5%.

Кроме того, женщины возглавляют лишь 26% малых предприятий, 15% - средних и только 12% - больших. В целом, в мировом рейтинге представительства женщин во власти Украина занимает 118 место среди 180 стран, а в рейтинге равноправия по полу– 64 место из 135.

Министр, в то же время, отметила, что финансирование этой программы еще не определено.

“Что касается объемов финансирования этой программы, то могу откровенно сказать, что мы еще не определились, поскольку понимаем, что нам будет очень тяжело принимать программу как только мы у нее внесем деньги и объемы финансирования”, - сказала Н.Королевская.

Она считает целесообразным, чтобы эта программа была обсуждена в обществе, чтобы “это не было декларацией ни о чем”.

Относительно целей государственной гендерной политики Наталья Королевская отметила обеспечение равных прав для женщин и мужчин и защиту детей и материнства.

«Я - мать двоих сыновей, и хочу иметь еще детей. А потому по доброму завидую и преклоняюсь перед женщинами, которые воспитывают гораздо больше детей. Скажу откровенно: руководить министерством проще, чем воспитывать детей », - резюмировала Наталия Королевская.